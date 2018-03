Maestra colpita da infarto a scuola: salvata da colleghi e 118



La donna, che insegna alla scuola dell'infanzia di Quart, ora è ricoverata in ospedale QUART. Intervento del 118 oggi alla scuola d'infanzia di Quart. I soccorsi sono stati chiamati per una maestra che ha subito un arresto cardiaco. I colleghi docenti hanno effettuato sul posto le prime manovre di rianimazione, con massaggio cardiaco, seguendo le indicazioni della Centrale unica del soccorso in attesa che arrivasse l'ambulanza con il defibrillatore. «La paziente - riferisce la Cus - è stata trasportata al pronto soccorso con battito cardiaco autonomo». Si trova ora ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Elena Giovinazzo