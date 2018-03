Presunte truffe su compensi eliski: quattro indagati dalla Guardia di finanza



Indagati due funzionari dei Comuni di Arvier e Valgrisenche e due responsabili di una società di eliski AOSTA. Due funzionari delle Amministrazioni comunali di Arvier e di Valgrisenche sono indagati per turbativa d'asta e truffa ai danni dello Stato insieme a due responsabili di una società di eliski. L'inchiesta riguarda i compensi che i due Comuni ricevono dalla società di eliski, la Ghm Helicopter Services, calcolati sul numero di rotazioni effettuate. Secondo l'ipotesi su cui sta indagando la Guardia di finanza, coordinata dal pm Luca Ceccanti, la Ghm avrebbe comunicato meno rotazioni di quante realmente fatte procurando alle due Amministrazioni un danno stimato di 20.000 euro in mancati compensi. In mattinata una trentina di finanzieri hanno effettuato otto perquisizioni e sequestrato del materiale contabile e altra documentazione utile alle indagini. redazione