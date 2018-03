Ciclista 36enne ricoverato in rianimazione ad Aosta



L'uomo ha subito un arresto cardiaco INTROD. Un ciclista trentaseienne è stato ricoverato in rianimazione dopo aver subito un arresto cardiaco. E' accaduto ieri a Introd. I soccorsi sono scattati dopo la segnalazione dell'emergenza. La Centrale unica ha allertato le persone presenti in zona abilitate all'uso del defibrillatore semiautomatico, il Dae, che hanno utilizzato il dispositivo in dotazione alla microcomunità locale. L'ambulanza e l'automedica arrivate poco dopo hanno continuato le manovre di rianimazione e il trentaseienne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta «con battito cardiaco autonomo». M.C.