Auto si ribalta in scarpata, tre feriti



Soccorse due donne e un minorenne SAINT-VINCENT. E' di persone ferite, tra le quali un ragazzo minorenne, il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla strada per il Col de Joux. I tre - una donna quarantenne, una di 69 anni e il minorenne - sono finiti con la vettura in una scarpata per cause attualmente al vaglio delle forze dell'ordine. L'eliambulanza è intervenuta per soccorrere la quarantenne e il ragazzo mentre un'ambulanza si è occupata della terza ferita. Tutti sono stati portati al pronto soccorso di Aosta. I medici stanno valutando le loro condizioni. M.C.