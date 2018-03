Incidenti stradali: auto contro muro, ricoverata una donna



Viaggiava in auto con il marito e i due figli COURMAYEUR. Quattro persone - due coniugi e i loro figli - sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Courmayeur intorno alle ore 15.30. Il conducente ha perso il controllo dell'automobile e si è scontrato con un muro per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Nell'impatto la moglie, di 48 anni, ha riportato diversi traumi ed è stata ricoverata all'ospedale di Aosta nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Marito e figli sono stati invece visitati e dimessi dal pronto soccorso. M.C.