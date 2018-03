Morgex, cassonetti in fiamme in frazione Ruine



Sul posto i vigili del fuoco di Courmayeur e La Salle MORGEX. Un incendio è divampato ieri in frazione Ruine, a Morgex. Le fiamme, molto alte, hanno coinvolto alcuni cassonetti dei rifiuti e delle piante, ma non si sono estese alle automobili e alle abitazioni vicine grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo hanno operato i vigili del fuoco di Courmayeur e i volontari di La Salle. Non risultano persone coinvolte. M.C.