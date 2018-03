Tre feriti in due incidenti stradali ad Arnad e Pollein



Nessuno ha riportato ferite gravi AOSTA. E' di tre persone il bilancio di due incidenti stradali avvenuti questa mattina a Pollein, in autostrada, ed Arnad, lungo la strada statale 26. Nel primo caso l'incidente si è verificato in direzione Torino. Il ventenne genovese che conduceva l'auto che si è ribaltata all'altezza del km 103 è stato soccorso dal personale del 118 e portato all'ospedale di Aosta in condizioni non gravi. Nell'incidente di Arnad sono rimaste coinvolte tre vetture. Una donna di 33 anni ed un uomo di 63, entrambi residenti in Valle d'Aosta, sono stati trasferiti al pronto soccorso e successivamente dimessi. M.C.