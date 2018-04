500 prosciutti in fumo nell'incendio alla Bertolin

ARNAD. Danni ad una parte del capannone e circa 500 prosciutti andati in fumo: è il bilancio dell'incendio che si è sviluppato ieri alla Bertolin di Arnad. I vigili del fuoco di Aosta coadiuvati dai distaccamenti di volontari della bassa Valle hanno lavorato per ore per avere ragione delle fiamme e riuscire ad estinguere il rogo.

Per permettere il loro intervento la strada statale 26 è stata inizialmente chiusa e poi riaperta ma solo parzialmente, con l'istituzione di un senso unico alternato.

Una volta domato l'incendio i pompieri hanno potuto studiare le cause che lo hanno scatenato. Le prime indicazioni tendono ad escludere un gesto doloso in quanto probabilmente il rogo ha avuto origine da un guasto elettrico.

M.C.