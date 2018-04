Chiesto il processo per l'ex direttrice delle poste di Doues

AOSTA. Il pm Luca Ceccanti ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex direttrice dell'ufficio postale di Doues. Vincenza Lei, 35 anni, era stata arrestata dai carabinieri di Aosta per peculato lo scorso dicembre perché sospettata di appropriarsi di denaro in contante durante le operazioni allo sportello svolte dai clienti.

L'indagine era nata da voci di paese. Per accertare se queste dicerie avevano un fondamento di verità, i carabinieri aveva posizionato una telecamera nell'ufficio postale, grazie alla collaborazione di Poste Italiane, e monitorato tutti i movimenti della donna.

Marco Camilli