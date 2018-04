Riprese le ricerche a piedi dello scialpinista disperso nella zona del Cervino

VALTOURNENCHE. Sono riprese stamane le ricerche dello scialpinista tedesco scomparso nella zona del Cervino da sabato scorso. Le squadre hanno programmato di impiegare per tutta la giornata quattro guide del Soccorso alpino valdostano e tre del Soccorso alpino della Guardia di finanza che procederanno via terra, come accaduto ieri, visto che le condizioni meteo non consentono all'elicottero di decollare.

Le operazioni sono guidate dai soccorritori di Zermatt.

Le ultime notizie dello scialpinista risalgono alla mattina del 7 aprile. L'uomo ha utilizzato la funivia del Piccolo Cervino e da allora di lui non si sa più nulla.





E.G.