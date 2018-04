Roberto Cognetta sarà candidato in Mouv come indipendente

AOSTA. Il consigliere regionale uscente Roberto Cognetta sarà candidato alle elezioni regionali 2018 nella lista di Mouv come «indipendente perché vorrei continuare a lavorare per tutti i valdostani, ma non sono, e non sarò mai, schiavo di nessuno». Ad annunciarlo in una nota è lo stesso ex esponente del Movimento 5 stelle, ora nel gruppo misto.

«Voglio rassicurare i vari dietrologisti e leoni da tastiera, io rimarrò sempre la spina nel fianco di chiunque governerà senza occuparsi seriamente del benessere della Valle d'Aosta», afferma. «I problemi che ci sono nella vita di tutti giorni, soprattutto la mancanza di lavoro e una sanità poco efficiente, vanno risolti con un'azione politica seria e propositiva. Ovviamente la denuncia di sprechi e ladrocini vari continuerà come prima. Per correttezza verso gli altri candidati - aggiunge Cognetta -, lo dico subito: se mi trovassi a dover votare per dare altri soldi pubblici al Casinò oppure per la quotazione di CVA in borsa, il mio voto sarebbe contrario».

Nella lista Mouv sarà candidato anche l'altro ex esponente del M5s, Stefano Ferrero, anche lui come indipendente.

