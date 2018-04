Condannato a 10 anni e 8 mesi lo psichiatra accusato di violenza e corruzione

AOSTA. E' stato condannato a 10 anni e 8 mesi e al pagamento di una multa di 5.000 euro lo psichiatra aostano Marco Bonetti, a processo per violenza sessuale, cessione di sostanze stupefacenti (in particolare farmaci), truffa, peculato, falso e corruzione.

Il procedimento è scaturito da indagini della guardia di finanza per fatti avvenuti tra il 2014 ed il 2017, anno in cui Bonetti è stato arrestato e ristretto ai domiciliari. Per raccogliere prove sono state utilizzate anche telecamere nascoste posizionate nell'ambulatorio del medico (foto in alto).

Imputati con lui anche cinque dipendenti pubblici accusati di aver pagato per avere certificati medici compiacenti. Due di loro sono stati assolti "perché il fatto non sussiste", un terzo ha patteggiato un anno e dieci mesi e gli altri sono stati condannati a due anni ciascuno.

