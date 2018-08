"Aggrediti da albergatore di Aosta", turista annuncia querela

Valutazione attuale: 0 / 5

La donna, una sudafricana in vacanza in Valle d'Aosta con la famiglia, si rivolgerà ad un Console

AOSTA. Ha annunciato l'intenzione di presentare querela la turista sudafricana che, in una recensione su TripAdvisor, ha raccontato che un albergatore di Aosta avrebbe picchiato il marito con un bastone.

Secondo quanto riferito dall'Ansa la donna, Audrey Goodridge, ha inviato una e-mail ai carabinieri e procederà con la denuncia dall'estero rivolgendosi ad un Console.

L'episodio in questione risale alla sera del 18 agosto scorso e riguarda l'hotel Mignon in cui la donna era arrivata con figlia di 7 anni e marito per pernottare. Stando alla recensione lasciata sul noto portale, con fotografia annessa, l'albergatore avrebbe colpito il marito di Audrey Goodridge con un bastone sulla schiena dopo che la figlia aveva urinato vicino all'hotel. Appena prima il gestore dell'hotel si era rifiutato di far usare la toilette alla bambina (circostanza confermato dallo stesso albergatore).

