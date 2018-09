Guida in stato di ebbrezza, 4 patenti ritirate nel fine settimana

Valutazione attuale: 0 / 5

Per due automobilisti valdostani è scattata anche la denuncia

AOSTA. Quattro automobilisti sono stati sorpresi dalla polizia stradale a guidare ubriachi nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Per due di loro, due automobilisti di 30 e 33 anni residenti in Valle d'Aosta fermati lungo la strada statale 26 nei dintorni di Aosta, è scattata la denuncia in quanto il tasso di alcol nel sangue era il doppio rispetto a quello consentito. Gli altri due dovranno invece pagare soltanto una sanzione con multa superiore ai 500 euro.

Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente per la successiva sospensione.

Durante la notte tra venerdì e sabato gli agenti della polstrada hanno controllato in tutto più di venti veicoli e oltre 35 persone.

C.R.