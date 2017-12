Convocati i consigli comunali di Brissogne e Châtillon



Chatillon discute anche la variante generale del piano regolatore AOSTA. E' convocato per il 28 dicembre, alle ore 18, il consiglio comunale di Châtillon. All'ordine del giorno ci sono la variante sostanziale generale del Piano regolatore con le modifiche apportate dalla giunta regionale e alcune convenzioni e intese con l'Unité Mont Cervin e altri Comuni per l'esercizio associato di alcune funzioni. In chiusura sono previste le eventuali comunicazioni del sindaco e degli assessori e il question time. Il giorno successivo, sempre alle ore 18, è convocato il consiglio comunale di Brissogne. In discussione i criteri di determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi per il 2018 e lo schema di convenzione con i Comuni per la spesa al servizio di refezione scolastica degli alunni non residenti. redazione