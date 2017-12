Convocato oggi il consiglio comunale di Pont-Saint-Martin



Riunione in sessione straordinaria dalle 21 PONT-SAINT-MARTIN. Il consiglio comunale di Pont-Saint-Martin è convocato oggi alle ore 21 in sessione straordinaria. Tra i cinque punti all'ordine del giorno anche l'approvazione di due regolamenti, le comunicazioni sugli atti adottati dalla giunta e le modifiche alla convenzione dello scorso anno con con l'Unité des Communes Mont-Rose per la gestione della scuola secondaria di primo grado "Carlo Viola". redazione