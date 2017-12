Un attestato di maturità civica per i neo maggiorenni di Charvensod



Proiettati due documentari sul significato dell'ingresso nel mondo degli adulti CHARVENSOD. Per dare un simbolico benvenuto all'interno della comunità ai neo maggiorenni di Charvensod, la scorsa settimana il sindaco Robby Borbey e le associazioni del territorio hanno consegnato ai diciottenni del paese un attestato di maturità civica. A riceverlo, venerdì 22, sono stati Christiane Albaney, Enrico Bignon, Andrea Carere, Michel Comé, Matteo Da Rin De Lorenzo, Ngongo Diakhate, Amos Théodule Donzel, Alice Jacquemet, Christian Quendoz, Davide Rodà, Veronica Torchia e Nicolò Zampa. Nell'occasione sono stati proiettati due documentari: "Il coraggio di vivere", tratto dal fumetto realizzato da Alessio Fermanelli relativo alle vicende di Donzel, Vazier e Pellissier, uccisi dai nazifascisti, e di Saba, partigiano fucilato, e "La Reconstitution, la véille du gran dzôr" interpretato dai Digourdi con la regia di Alessandro Stevanon, racconta la notte prima delle elezioni del 1946, le prime nel Comune ricostituito. «Due video - commenta il sindaco Borbay - che hanno portato all'attenzione dei giovani la storia della comunità in cui vivono in due momenti salienti - commenta il sindaco, Ronny Borbey - e che hanno avuto la funzione di far comprendere loro l'importanza che la maggiore età riveste nella loro esistenza individuale ma anche nel significato collettivo dell'ingresso nel mondo degli adulti». redazione