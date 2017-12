Nus, il sindaco Baravex rassegna le dimissioni



"Per sopraggiunti impegni lavorativi". Lascia anche l'assessore Domanico NUS. Doppie dimissioni nella giunta comunale di Nus. Il sindaco Elida Baravex e l'assessore Remo Domanico hanno lasciato i rispettivi incarichi. «Per sopraggiunti impegni lavorativi sarò impossibilitata ad adempiere al mandato con il tempo necessario e la giusta attenzione che richiede tale importante ruolo» è scritto nella lettera firmata dalla prima cittadina e depositata oggi all'ufficio protocollo del Comune. «Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al mio fianco in questi anni - si legge ancora - e auguro una buona continuazione all'Amministrazione, nel segno dell'interesse generale e del bene dei Neuveins». Anche l'assessore all'agricoltura, artigianato e turismo ha rassegnato oggi le dimissioni. Manterrà soltanto il suo incarico di consigliere comunale. Entrambi saranno sostituiti dal vice sindaco Camillo Rosset fino alla ricomposizione della giunta. «M'impegnerò a essere il sindaco di tutti i Neuveins, spinto dal desiderio di lavorare per una comunità, benché piccola, che deve cercare di valorizzare le proprie risorse e potenzialità», è il suo commento. E.G.