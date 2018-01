Maltempo, chiusa la strada per Cervinia



Valanghe in Valtournenche, a Courmayeur ed Ayas. Previsto peggioramento meteo da domenica mattina VALTOURNENCHE. A causa delle abbondanti nevicate la strada regionale 46 è stata chiusa nel tratto a monte dell'abitato di Valtournenche, verso Breuil Cervinia. Nel comune si sono verificate oggi quattro valanghe, a Cervinia e Perrère, un'altra valanga si è verificata a Courmayeur, alla base del ghiacciaio di Toula, e un sesto evento si è verificato ad Antagnod (Ayas). Non risultano persone coinvolte. Tornando alla viabilità, la strada regionale n. 28 a valle di Oyace è stata riaperta oggi ma tornerà chiusa da oggi alle 22 fino alle 6 di domani mattina. Per quanto riguarda la strada statale 26 a La Thuile, l'Anas ha deciso la riapertura. La strada regionale per il col San Carlo rimane percorribile solo con catene montate. A Nus è chiusa la strada comunale per le località Clemensod e Arlod. Il Centro funzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala che «dopo una breve attenuazione delle precipitazioni nelle giornate di venerdì e sabato, si verificherà un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla mattinata di domenica 7 gennaio». redazione