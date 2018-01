Courmayeur, riapre la strada Larzey-Entrèves



Confermate le limitazioni alla circolazione alle Val Veny e Val Ferret COURMAYEUR. Il Comune di Courmayeur ha deciso di la riapertura della strada Larzey-Entrèves, chiusa per la situazione meteo e per il pericolo caduta valanghe. Per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale con celerità, è consentito di transitare inizialmente soltanto ai mezzi addetti allo sgombero neve. Solo al termine delle suddette operazioni di pulizia neve verrà riaperta alla circolazione sia veicolare che pedonale. Rimangono confermate le precedenti ordinanze relative alle limitazioni all'accesso dell'area Val Veny- Brenva e alla chiusura della strada della Val Ferret. redazione