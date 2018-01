Slavina in Val di Rhêmes, bloccate 50 persone



Bloccata la strada regionale anche a Valsavarenche

RHEMES-NOTRE-DAME. Una cinquantina di persone risultano isolate in Val di Rhêmes a causa di una slavina che è caduta sulla strada regionale della vallata. La circolazione è interrotta da questa notte all'altezza di frazione Artalle a Rhêmes-Notre-Dame. A causa del maltempo inoltre a Valsavarenche è stata chiusa la strada nell'ultimo tratto tra le frazioni Eau Rousse e Pont. Qui non ci sono persone bloccate. Sull'intero territorio della Valle d'Aosta oggi il grado di pericolo valanghe è pari a 4-forte. redazione