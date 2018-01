La strada regionale per Cogne rimane chiusa



In paese le scuole sono aperte. Circolazione interrotta anche in Valnontey per valanga COGNE. La strada regionale n. 47 che collega Aosta a Cogne rimane al momento chiusa. Lo ha deciso la Commissione valanghe al termine della riunione di questa mattina per fare il punto della situazione sulle abbondanti nevicate. Cogne è isolata da ieri pomeriggio dopo che un distacco si è verificato all'altezza di Epinel. Verso le 19 è stato aperto temporaneamente un varco nel muro di neve per dare la possibilità alle persone di tornare verso valle (foto a fianco di Federico Ruffier), ma vista la situazione la strada non è ancora ritenuta sicura. Gli spostamenti in paese sono ovviamente sconsigliati, se non in caso di reale necessità; in tarda mattinata la Commissione valanghe si riunirà nuovamente per decidere il da farsi. A Cogne è chiusa anche la strada comunale per Valnontey sempre a causa valanghe. Le scuole sono regolarmente aperte. Oggi nelle località del Gran Paradiso il pericolo valanghe è massimo, livello 5 su 5. Stessa situazione anche nelle alte e medie valli di Gressoney, di Ayas e di Valtournenche dove diversi abitati sono isolati. E.G.