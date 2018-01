Cervinia isolata, i carabinieri mettono a disposizione le motoslitte



Uno speciale servizio di accompagnamento per i casi di estrema necessità VALTOURNENCHE. A Breuil Cervinia i carabinieri si attivano per aiutare turisti e popolazione a spostarsi nel caso di urgenze. La località è isolata da ieri pomeriggio, quando le autorità hanno deciso di chiudere la strada di collegamento con il resto della vallata per la possibilità di caduta valanghe. Anche gli spostamenti nella zona sono resi difficili dalla grande quantità di neve caduta negli ultimi giorni e l'invito è di utilizzare il meno possibile le automobili private per facilitare il lavoro degli addetti e dei mezzi spalaneve e consentire loro di lavorare in sicurezza e più velocemente a beneficio di tutti. Considerata la situazione, il locale Comando dei carabinieri ha messo a disposizione le motoslitte in dotazione per accompagnare chi avesse bisogno nei casi di estrema necessità. Per richiedere il servizio il numero da contattare è lo 0166 949073. redazione