Avise, strada statale chiusa per una colata di fango



Traffico deviato su viabilità alternativa. In corso un sopralluogo AVISE. La strada statale 26 all'altezza di Avise è stata chiusa all'altezza della rotonda di frazione Runaz a causa di una colata di fango provocata dall'intensa pioggia. Il traffico leggero è deviato sulla viabilità comunale mentre i mezzi pesanti sono fatti transitare in via provvisoria lungo la statale. «La carreggiata è stata ripulita subito - spiega il sindaco Maria Romana Lyabel -, ma continua ad arrivare acqua dalla scarpata a monte, una poderale che porta verso dei prati. A breve faremo un nuovo sopralluogo con il geologo, per capire se si può riaprire». redazione