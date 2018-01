Parte la Strategia Bassa Valle: incontro di presentazione a Donnas



Previsti interventi per 15 milioni di euro per promuovere lo sviluppo del territorio DONNAS. "La Bassa Valle insieme, tra musica e sapori" è il titolo dell'incontro che si svolgerà oggi pomeriggio a Donnas dedicato all'avvio della Strategia dell'area interna Bassa Valle, un programma di 27 interventi finalizzati allo sviluppo del territorio. Nel salone polivalente Bec Renon, dalle ore 17.30, i relatori illustreranno le diverse iniziative organizzate negli ambiti della mobilità, della sanità, dello sviluppo locale e dell'istruzione che porteranno ad investire oltre 15 milioni di euro provenienti da programmi regionali a cofinanziamento europeo e statale. Interverranno il presidente della Regione, il presidente dell'Unité Mont-Rose, il sindaco di Donnas, gli assessori regionali alla sanità, al turismo e all'agricoltura e i referenti dei diversi settori. In chiusura di incontro spazio alle degustazioni di prodotti e vini locali accompagnati dalla musica jazz. E.G.