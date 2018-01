Frana a Lillianes, chiusa per una notte la strada regionale



In corso le verifiche per valutare la situazione LILLIANES. Una frana si è verificata ieri a Lillianes nella zona della strada comunale per frazione Suc. A seguito dell'evento, che non ha coinvolto persone, il sindaco ha deciso con un'ordinanza di chiudere al traffico per la notte un tratto di circa 250 metri della strada regionale 44 a causa del rischio di caduta massi. Questa mattina sono previsti dei sopralluoghi tecnici per controllare la situazione e verificare se esiste il pericolo di altri cedimenti. redazione