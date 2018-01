Montjovet, massi finiscono sulla strada statale 26



Traffico sospeso e deviato per il rischio di altri crolli MONTJOVET. A Montjovet la strada statale 26 è stata temporaneamente chiusa al traffico dopo che alcuni massi sono franati da una parete tra le località Plout e Montquert, nella notte di sabato scorso. L'Anas, in accordo con Regione e Comune, ha preferito interrompere la circolazione per il rischio di caduta di altri pezzi di roccia in attesa che i tecnici definiscano la situazione. Il traffico è dirottato sulla strada comunale per Champdepraz con rientro in statale al km 68+300. L'autostrada A5 è invece normalmente percorribile. redazione