Saint-Vincent, consiglio comunale convocato il 19 gennaio



Bilancio, banda ultra larga e surroga del consigliere Fosson SAINT-VINCENT. Riunione straordinaria del consiglio comunale di Saint-Vincent venerdì prossimo dalle ore 17 per discutere un ordine del giorno composto da una ventina di punti. All'esame dell'assemblea c'è anche il bilancio di previzione 2018-2020 e la verifica degil equilibri funzionali del Prgc. In discussione figurano inoltre la surroga del consigliere dimissionario Florida Fosson, la determinazione delle tariffe e delle aliquote 2018 delle imposte comunali, l'aggiornamento del Dup - Documento unico di programmazione 2018-2020. Sarà discussa anche la convenzione con il ministero dello sviluppo economico, la Regione e Infratel per le infrastrutture della banda ultra larga. redazione