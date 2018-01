Nus discute il bilancio di previsione 2018/2020



Consiglio comunale convocato il 25 gennaio anche per la surroga di un consigliere dopo le dimissioni di Baravex NUS. E' convocato per il 25 gennaio, alle ore 18.30, il Consiglio comunale di Nus. Tredici i punti all'ordine del giorno tra cui il nuovo assetto della giunta dopo le dimissioni da sindaco di Elida Baravex sostituta da Camillo Rosset e la costituzione di una Commissione d'inchiesta sull'attività dell'amministrazione. In discussione anche il bilancio di previsione triennale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. In chiusura sarà esaminata anche la bozza di convenzione per la banda ultra larga. redazione