Fénis approva il bilancio di previsione 2018/2020



Investimenti per manutenzioni, acquedotto e chiesa parrocchiale FENIS. Via libera del consiglio comunale di Fénis al bilancio di previsione del prossimo triennio. Il documento pareggia per il 2018 a quota 3,7 milioni di Euro e prevede investimenti sull'acquedotto, sulla manutenzione stradale, per il rifacimento del tetto della chiesa parrocchiale e per l'attivazione della video sorveglianza. Durante la riunione di ieri l'assemblea comunale ha approvato anche il Documento unico di programmazione e due convenzioni con la Regione per il rimborso spese dello sgombero neve e pe rle infrastrutture della banda ultra larga. In chiusura di seduta spazio alle comunicazioni del sindaco e degli assessori per annunciare all'aula che il tecnico incaricato di presentare il progetto del bocciodromo ha proposto due soluzioni: una struttura in legno o una in ferro meno costosa e adattabile al fotovoltaico. L'opera costerà circa 100mila euro e sarà pagata da un finanziamento del Credito sportivo. Comune e associazione sportiva decideranno quale struttura realizzare. Entro un mese inoltre sarà pronta la casa dell'acqua comunale che potrebbe rifornire gli utenti anche di latte fresco grazie all'interessamento di un'azienda agricola. redazione