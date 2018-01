Maltempo, chiusa la strada regionale tra Champoluc e Champlan



A Oyace circolazione riattivata dopo la valanga AOSTA. A causa dell'ultima ondata di maltempo anche la strada regionale n. 45, in Val d'Ayas, è stata chiusa al traffico. Il tratto interessato è quello tra Champoluc e Champlan. A Oyace intanto la strada regionale è tornata percorribile dopo la valanga caduta attorno alle 10.15 di questa mattina all'altezza del chilometro 14,500. E' comunque disposta la guardiania per ragioni di sicurezza. Il sindaco Domaine ha annunciato «un sorvolo in elicottero per avere contezza della situazione». redazione