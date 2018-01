Cervinia, scatta il divieto di transito per tutti i veicoli



La strada regionale rimane chiusa VALTOURNENCHE. La strada regionale della Valtournenche rimarrà chiusa nel tratto fino a Cervina almeno fino a domani, martedì, a causa del rischio che cadano delle valanghe. Il Comune oggi ha anche emenato un'ordinanza di divieto di transito per tutti i veicoli lungo le strade della località sciistica, fatta eccezione per i mezzi del soccorso e di rimozione neve. Come accaduto nella precedente emergenza, i carabinieri possono utilizzare le motoslitte in caso di estrema necessità. Per richiedere il servizio il numero da contattare è lo 0166.949073 redazione