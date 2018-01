Gressoney-Saint-Jean tra i borghi premiati con le bandiere arancioni



Il comune valdostano entra nella lista delle località d'eccellenza AOSTA. Gressoney-Saint-Jean entra nella lista dei borghi premiati con le bandiere arancioni dell'eccellenza del Touring Club Italiano. Il comune valdostano, con il Castel Savoia incorniciato dallo scenario del Monte Rosa, i suoi formaggi e i salumi, è tra le nuove diciannove località "arancioni" annunciate per il 2018. Il perché della bandiera arancione lo spiega il Tci: Gressoney-Saint-Jean "si distingue per l’ampia offerta di risorse storico-culturali, naturalistiche e legate alle produzioni tipiche artigianali e gastronomiche, tutte promosse e valorizzate in maniera adeguata. Il punto informativo, dedicato, ben visibile e ben fruibile, è efficiente e permette di ricevere informazioni e materiali utili per scoprire la località e il territorio. Il centro storico della località è omogeneo, ben curato e tipico". Elena Giovinazzo