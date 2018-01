La strada per Cervinia riaprirà a fine mattinata



Ok della Commissione valanghe alla riapertura della via di comunicazione AOSTA. La Comissione Valanghe locale ha autorizzato la riapertura della strada regionale di collegamento con Cervinia, chiusa due giorni fa a causa dell'alto rischio di caduta valanghe. La circolazione sarà riattivata intorno a mezzogiorno. I turisti rimasti bloccati nelle ultime ore nella località potranno dunque fare rientro. Grazie al miglioramento della situazione meteo anche gli impianti di risalita di Valtournenche si preparano alla riapertura. Nella giornata di ieri a causa delle intense nevicate si sono verificate diverse valanghe e slavine tra cui quella di Oyace che ha sfiorato un'abitazione con stalla. Nel comune di Ayas inoltre l'alta probabilità di distacchi ha portato allo sgombero della parte vecchia di Champoluc. redazione