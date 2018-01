Bionaz, valanghe danneggiano chalet e alpeggio



Segnalati distacchi alla diga di Place Moulin e in altre località. Chiuse le strade BIONAZ. Diverse valanghe e slavine sono cadute a Bionaz danneggiando in alcuni casi anche degli edifici. I distacchi hanno coinvolto in particolare due chalet in cui hanno sede delle attività un bar e una rivendita di formaggi e un alpeggio: non si contano feriti poiché le strutture in questo periodo dell'anno sono disabitate. Una delle valanghe si è verificata sul piazzale della diga di Place Moulin (la strada era già stata chiusa) mentre una slavina segnalata più a valle, in località Faudery, ha provocato danni all'alpeggio Le Rond. Altri distacchi di neve hanno coinvolto la strada comunale delle frazioni Chez Chenoux e La Quellod dove sono in corso le operazioni di sgombero. M.C.