Courmayeur, valanghe controllate per riaprire la Val Ferret



Elicottero e cariche esplosive in azione per eliminare gli accumuli di neve dal Marbrée COURMAYEUR. E' stato portato a termine con successo ieri a Courmayeur il Piano di distacco artificiale valanghe predisposto per la Val Ferret. Nel primo pomeriggio le squadre hanno bonificato il versante del Marbrée a monte della località Meyen facendo scaricare gli accumuli di neve che si sono formati con le nevicate degli ultimi giorni e prevenendo così distacchi pericolosi. Per completare il Piano di distacco (o PiDAV) è stato utilizzato un elicottero che ha permesso di posizionare le cariche esplosive nei punti strategici individuati in precedenza. Nel complesso i tecnici hanno piazzato dieci cariche e l'intera operazione è durata circa due ore e mezza. Al termine, la strada della Val Ferret è stata riaperta. L'operazione ha visto la collaborazione di numerosi soggetti, dai tecnici del Comune alle guide alpine, membri della Commissione valanghe locale, Guardia forestale, Polizia locale e Carabinieri. E.G.

(foto Fabrizio Luccio)