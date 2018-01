A Gressan un corso per prendersi cura del giardino



Lezioni gratuite su potatura di alberi, arbusti, fiori e cura del prato GRESSAN. Con l'avvicinarsi della primavera la biblioteca di Gressan organizza un corso per imparare ea prendersi cura delle piante del proprio giardino. Durante le due lezioni teoriche il giardiniere Oscar Deval spiegherà come potare gli alberi e gli arbusti ornamentali. In base all'interesse dei partecipanti potranno essere organizzate altre due lezioni sulla potatura di rose e ortensie e sulla cura del prato. Gli incontri già programmati si svolgeranno giovedì 15 e 22 febbraio dalle ore 20 alle ore 22. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria entro il 13 febbraio rivolgendosi in biblioteca. redazione