Gaby, chiusa la strada per frazione Niel



Sulla strada comunale è caduta una slavina GABY. Una slavina è caduta è caduta questa mattina sulla strada comunale per frazione Niel, in località Chanton. Non risultano persone coinvolte. Il sindaco Pierluigi Ropele, sentita anche la commissione valanghe locale, ha disposto con ordinanza la chiusura della strada nel tratto compreso tra l'area di sosta in località Chiva e Niel fino a quando il pericolo di distacchi non diminuirà. redazione