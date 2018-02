Il consiglio comunale di Pont-Saint-Martin convocato il 6 febbraio



In discussione anche i lavori per la frana tra Fabiole e Rechentez PONT-SAINT-MARTIN. Martedì prossimo, 6 febbraio, si riunirà il consiglio comunale di Pont-Saint-Martin. L'assemblea discuterà dieci punti tra i quali due varianti non sostanziali al Piano regolatore comunale, i lavori di messa in sicurezza della frana tra le località Fabiole e Rechentez e la convenzione con Regione e Infratel per la banda ultra larga. In chiusura di lavori saranno trattate due mozioni del gruppo "J'aime Pont-Saint-Martin" sul presidente del consiglio comunale e sul miglioramento della strada delle vigne. redazione