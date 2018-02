Approvata una mozione sull'impianto di innevamento di Champorcher



La Monterosa Spa sarà sollecitata a ridefinire il progetto per sciare anche senza innevamento naturale CHAMPORCHER. All'unanimità oggi il Consiglio regionale ha approvato una mozione per migliorare l'impianto di innevamento a Champorcher. Il testo, presentato da Ac-Sa-Pnv, impegna il governo regionale a chiedere alla Monterosa Spa di proseguire nella ridefinizione di un progetto di fattibilità per l'opera nei tempi più brevi possibili per garantire l'apertura della stazione sciistica anche in assenza di innevamento naturale. Più nel dettaglio i lavori citati nella mozione includono la realizzazione di un nuovo bacino, il rifacimento della linea di innevamento Laris, il mantenimento della linea che adduce a Cimetta Rossa, la realizzazione di una nuova sala pompaggio nei pressi del lago, il mantenimento delle due captazioni esistenti lungo i torrenti Laris e Ayasse. redazione