Un corso sull'uso di internet alla biblioteca di Saint Denis



Usare i social, evitare le fake news, conoscere i segreti del web SAINT-DENIS. La biblioteca comunale di Saint Denis organizza il corso "Utilizzare internet" durante il quale imparare tutti i segreti del web, capire come trovare le informazioni evitando le fake news, come gestire i propri account e come utilizzare i social senza correre rischi. Le lezioni si svolgeranno i martedì sera dalle ore 18 alle 20 a partire dal 6 marzo ed è necessario portare il proprio pc portatile o tablet. Le iscrizioni sosno possibili entro il 1° marzo. Il costo è di massimo 50 Euro (la cifra sarà definita in base al numero dei partecipanti, da un minimo di sei a un massimo di quindici). redazione