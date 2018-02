Il consiglio comunale di Brissogne discute il bilancio triennale



Convocazione il 23 febbraio BRISSOGNE. Il consiglio comunale di Brissogne è convocato per il prossimo 23 febbraio. All'ordine del giorno ci sono undici punti tra cui il Documento unico di programmazione (Dup) e il bilancio pluriennale 2018/2020 e lo studio di fattibilità per la realizzazione di aree parcheggio nelle frazioni Fassoulaz e Pacou e per la sistemazione della strada di Neyran Dessous. Sarà inoltre discussa la convenzione per la banda ultra larga e approvati il regolamento del tributo sui rifiuti e l'Imposta unica comunale per il 2018. La riunione inizierà alle ore 18. redazione