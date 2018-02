Villeneuve, il consiglio comunale discute il bilancio 2018/2020



Convocato il 23 febbraio per esaminare anche il progetto del parcheggio di La Crête VILLENEUVE. Il consiglio comunale di Villeneuve discuterà la prossima settimana il bilancio di previsione triennale e il collegato Dup - Documento unico di programmazione. La seduta è convocata il 23 febbraio alle ore 18 per discutere un ordine del giorno composto da altri otto argomenti. Tra questi anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo parcheggio di frazione La Crête e l'approvazione della convenzione per il 2018 per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali. redazione