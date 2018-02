Nel 2019 i lavori di restauro del ponte di Introd



Interventi su parapetti e di consolidamento e intanto si cercano fondi per la passerella pedonale INTROD. Inizierà nella prima metà del 2019 il restauro complessivo del ponte di Introd. Gli interventi previsti sono sia di consolidamento che di adeguamento degli standard di sicurezza. Il costo complessivo sfiora il mezzo milione di euro e comprende il consolidamento delle strutture ad arco del ponte in pietra, con l'obiettivo di renderle più sicure dal punto di vista sismico, oltre che l'arretramento del muro lungo la strada regionale 23 all'imbocco Est per facilitare l'ingresso in curva dei veicoli pesanti. Anche i parapetti saranno oggetto di intervento con l'obiettivo di limitare i danni in caso di urto laterale dei mezzi in transito ed è prevista inoltre la realizzazione di un tratto di marciapiede tra l'area servizi di località Norat e il capoluogo di Introd. Il progetto definitivo è stato già approvato dal governo valdostano e entro giugno dovrebbe arrivare il via libera di quello esecutivo. Intanto la Regione sta valutando l'uso di fondi europei per progettare una passerella pedonale sulla Dora di Rhêmes «con l'obiettivo di separare i flussi veicolari da quelli pedonali e incrementare la fruibilità e la valorizzazione dei siti monumentali presenti in zona, tra cui il complesso del castello», come spiega l'assessorato regionale delle opere pubbliche. redazione