A Verrès si discute il bilancio triennale



A inizio seduta saranno consegnate le "puette" ai neonati VERRES. Le aliquote e le tariffe comunali per l'anno 2018 e il bilancio triennale 2018/2020 sono tra i punti all'ordine del giorno del consiglio comunale di Verrès, convocato il 28 febbraio alle ore 18.30 in sessione ordinaria. In discussione ci sono inoltre una convenzione con l'Arer per gli assegnatari di alloggi Erp, un'altra convenzione per la banda internet ultra larga e tre iniziative del gruppo "Verrès per tutti" sugli orari di apertura degli uffici comunali, sul rimborso per i migranti e sull'istituzione di una rete civica. La riunione dell'assemblea è anche l'occasione per consegnare le "Puette" ai neonati del comune. redazione