Pollein approva il bilancio di previsione 2018/2020 e il Dup



Invariate Imu e Tasi. La minoranza vota contro POLLEIN. Il consiglio comunale di Pollein ha approvato il Dup - Documento unico di programmazione - e il bilancio di previsione del triennio 2018/2020 che, per l'anno in corso, pareggia a quota 3,1 milioni di euro. Illustrando il Dup il sindaco Angelo Filippini ha elencato le priorità individuate dall'amministrazione: si va dal mantenimento dello scuolabus gratuito alla ristrutturazione dell'ex Cooperativa Carni, dall'avvio dell'iter per il recupero dell'ex latteria turnaria di frazione Cheniere alla redazione del nuovo piano civile, dall'installazione di cartellonistica di benvenuto allo studio di fattibilità per un costruire un tratto di marciapiede con illuminazione pubblica tra l'ex Cooperativa Carni e la Grand Place. Il consiglio ha inoltre approvato le aliquote Imu e Tasi che rimangono invariate rispetto allo scorso anno e, ha spiegato il primo cittadino, sono uguali per tutti i Comuni dell'Unité Mont Emilius. Su entrambi i punti la minoranza ha votato contro. Per quanto riguarda il Dup e il bilancio, il timore è che le risorse vengano utilizzate per costruire cattedrali nel deserto mentre sulle aliquote Imu e Tasi l'Amministrazione, a detta dell'opposizione, dovrebbe ridurre la tassazione viste le risorse economiche a disposizione. E.G.