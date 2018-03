Saint-Vincent, censimento in via Tromen per il rischio frane



I volontari della Croce Rossa hanno raccolto dati utili in caso di evacuazioni SAINT-VINCENT. I volontari di Saint-Vincent della Croce Rossa hanno effettuato domenica scorsa, 4 marzo, un censimento tra gli abitanti di via Tromen su indicazione dell'Amministrazione comunale. I volontari hanno bussato alla porta di una trentina di abitazioni ponendo domande sul numero di persone che vi abitano, sull'eventuale presenza di animali domestici e sull'esistenza o meno di barriere architettoniche. Tutti questi dati, spiegano, «risulteranno utili in caso di evacuazione e relativo trasporto presso un luogo sicuro nell'eventualità si verifichino eventi franosi causati dal torrente Grand Valley». L'occasione del censimento è stata sfruttata anche per fornire informazioni e consigli alla popolazione su come comportarsi in caso di emergenza e quali buone pratiche tenere a mente che possono sembrare banali ma che, durante le crisi, possono essere facilmente dimenticate. «Per esempio - spiegano -, mantenere libere le vie di uscita, ancorare i mobili per evitare che questi ostruiscano il passaggio in caso di caduta e, in caso di evacuazione, ricordarsi di portare con sé medicine e documenti». E.G.