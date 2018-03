Arvier, corso di coltivazione di noce e nocciolo



Due lezioni ad aprile con Ivan Barrel ARVIER. La bblioteca e la Pro Loco di Arvier organizzano un corso sulla coltivazione del noce e del nocciolo a cura del tecnico Ivan Barrel. Le due lezioni, in programma, venerdì 6 e venerdì 13 aprile, avranno luogo nella sala consiliare del Comune di Arvier dalle ore 20.30. Il corso sarà attivato con un minimo di 20 iscritti, con priorità ai residenti di Arvier e la quota di iscrizione è di 10 euro. Per le adesioni c'è tempo fino al 30 marzo telefonando allo 0165 99119 (Elide) o, in ore serali, allo 0165 99100 (Valeria). redazione