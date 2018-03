A Verrès doppia cerimonia di intitolazione di due piazze



Sono dedicate all'imprenditore Louis Bréan e al pilota dell'Aeronautica Pierluigi Rigotti VERRES. Il 17 marzo l'Amministrazione comunale di Verrès intitolerà ufficialmente due piazze del paese. A Zéphir Joseph Luois Bréan, imprenditore nato a Brusson nel 1883, sarà dedicata la piazza antistante la casetta dell'acqua ed al maggiore Pierluigi Rigotti, pilota dell'Aeronautica militare deceduto nel 1997 durante un volo di addestramento a Genova, la piazza in via Francheté (all'ex asilo infantile). La cerimonia si svolgerà di mattina. Alle ore 9.30, dopo il ritrovo in piazza 25 Aprile, il corteo raggiungerà la piazza antistante la caserma dell'acqua per la prima intitolazione e successivamente si sposterà verso via Francheté. Seguiranno gli interventi ufficiali. redazione