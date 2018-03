Sabato 24 marzo torna la Corvée di Sarre



Una giornata dedicata al territorio aperta a grandi e bambini SARRE. L'Amministrazione comunale di Sarre organizza anche quest'anno la corvée, una mezza giornata dedicata alla cura del territorio a cui può partecipare tutta la popolazione. Questa ottava edizione è in calendario sabato 24 marzo con ritrovo al piazzale della ferrovia alle ore 7.30 (o alle ore 9.30 per le famiglie con bambini piccoli). Al termine della giornata un gustoso pranzo preparato dagli Alpini della locale sezione attenderà i partecipanti. «Negli anni i Saroleins hanno sempre risposto con entusiasmo all'iniziativa, che è cresciuta nel tempo, dando con il loro lavoro molte ed efficaci risposte al mantenimento ed alla cura di un territorio fragile e delicato», sottolinea il Comune. Per aderire all'iniziativa è gradita la prenotazione entro il 23 marzo contattando la biblioteca (telefono 0165 257818). E.G.